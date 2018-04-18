15:43 18 апреля 2018 0

Чиновники не пострадали от перемены платформы, утверждает Тунгусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за блокировки мессенджера Telegram свердловские чиновники и эксперты, работающие над проектом «Умный город», были вынуждены сменить платформу. Об этом на сегодняшнем расширенном заседании свердловского правительства в МВЦ «Екатеринбург Экспо» рассказал первый вице-губернатор Владимир Тунгусов.

«Работа по умному городу организована в двух плоскостях. Создана официальная подгруппа в составе 28 человек и экспертная группа в более широком составе — 55 человек. Проведено девять совещаний в том числе в формате мозгового штурма. В качестве рабочей площадки для обсуждений используются современные средства коммуникации — мессенджеры. Создана группа в тогда еще не запрещенном мессенджере Telegram. В связи с событиями работа оперативно продолжена в том же составе, но в WhatsApp. Во время совместной работы были жаркие дискуссии, все замечания и предложения были услышаны, оперативно отрабатывались», — объяснил Тунгусов, курирующий цифровизацию в регионе.

Решение о блокировке Telegram по иску Роскомнадзора 13 апреля принял Таганский суд Москвы. Мессенджер был добавлен в список запрещенных ресурсов, поскольку его владельцы отказались предоставить ключи дешифрования сообщений пользователей представителям ФСБ. В среду, 18 апреля, глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил блокировку и популярной социальной сети Facebook в России, если руководство онлайн-ресурса не выполнит ряд требований ведомства. Учитывая, что мессенджер WhatsApp принадлежит Facebook (был куплен компанией в 2014 году за 19 млрд долларов, а в 2016 году заявил о присоединении 1 млрд пользователей), нельзя исключать, что санкции Роскомнадзора впоследствии коснутся и его.