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18 апреля 2018
17 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
15:43  18 апреля 2018 0

Тунгусов рассказал, как блокировка Telegram повлияла на работу чиновников. У Роскомнадзора есть вопросы и к новому решению властей

Массовый митинг обманутых дольщиков на Площади Труда. Екатеринбург, тунгусов владимир, салихов азат
Чиновники не пострадали от перемены платформы, утверждает ТунгусовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Из-за блокировки мессенджера Telegram свердловские чиновники и эксперты, работающие над проектом «Умный город», были вынуждены сменить платформу. Об этом на сегодняшнем расширенном заседании свердловского правительства в МВЦ «Екатеринбург Экспо» рассказал первый вице-губернатор Владимир Тунгусов.

«Работа по умному городу организована в двух плоскостях. Создана официальная подгруппа в составе 28 человек и экспертная группа в более широком составе — 55 человек. Проведено девять совещаний в том числе в формате мозгового штурма. В качестве рабочей площадки для обсуждений используются современные средства коммуникации — мессенджеры. Создана группа в тогда еще не запрещенном мессенджере Telegram. В связи с событиями работа оперативно продолжена в том же составе, но в WhatsApp. Во время совместной работы были жаркие дискуссии, все замечания и предложения были услышаны, оперативно отрабатывались», — объяснил Тунгусов, курирующий цифровизацию в регионе.

Решение о блокировке Telegram по иску Роскомнадзора 13 апреля принял Таганский суд Москвы. Мессенджер был добавлен в список запрещенных ресурсов, поскольку его владельцы отказались предоставить ключи дешифрования сообщений пользователей представителям ФСБ. В среду, 18 апреля, глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил блокировку и популярной социальной сети Facebook в России, если руководство онлайн-ресурса не выполнит ряд требований ведомства. Учитывая, что мессенджер WhatsApp принадлежит Facebook (был куплен компанией в 2014 году за 19 млрд долларов, а в 2016 году заявил о присоединении 1 млрд пользователей), нельзя исключать, что санкции Роскомнадзора впоследствии коснутся и его.

Антон Ольшанников
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