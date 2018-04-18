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18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
21:10  18 апреля 2018 0

«Железную леди» на посту главы челябинского района сменит бывший десантник

Заседание правительства. Челябинск, шаталова людмила
Людмила Шаталова проработала во власти 20 летФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве Челябинской области проходят консультации по будущему главе Троицкого района. Действующий глава Людмила Шаталова уходит в отставку, 2 мая депутаты райсобрания рассмотрят ее заявление и назначат временного руководителя. После этого будет объявлен конкурс на должность главы, и, по данным «URA.RU», основным кандидатом является начальник управления ЖКХ Троицка Андрей Могильников.

Людмила Шаталова работает в администрации Троицкого района 20 лет, из них восемь лет занимала должность заместителя главы. Ее считают одним из самых жестких руководителей. К Шаталовой были претензии со стороны областных властей из-за внутрирайонных конфликтов, но к осени 2017 года все проблемы были сняты. Ее отставка вызвана личными мотивами и стала неожиданностью для правительства региона. Как стало известно «URA.RU», после ее ухода временным главой района станет заместитель по финансам Тимур Мухамедьяров. Конкурсные процедуры по выбору нового главы займут три месяца. В районе, как и во всех муниципалитетах Челябинской области, главу выбирают депутаты из числа кандидатов, предложенных комиссией.

Троицкий городской округ и прилегающий к нему Троицкий район являются отдельными муниципальными образованиями. К обоим муниципалитетам всегда пристальное внимание со стороны силовиков, так как они находятся на приграничной с Казахастаном территории. На пост руководителя Троицкого района рассматривается начальник управления ЖКХ Троицка Андрей Могильников. Могильников окончил Рязанское десантное училище и Российскую академию народного хозяйства. С 2002 по 2010 годы он работал в мэрии Троицка, ушел с должности вице-мэра из-за конфликта с главой города Виктором Щекотовым. Оба они весной 2010 года выставляли свои кандидатуры на выборах мэра, но победил Виктор Щекотов. Шаталова пригласила Могильникова на работу районную администрацию. У Могильникова и мэра Троицка были напряженные отношения, хотя оба работали в разных структурах. Все закончилось, когда Щекотова арестовали и осудили за коррупцию. В августе 2017 года новый мэр Троицка Александр Виноградов пригласил Могильникова на работу в мэрию, на пост начальника управления ЖКХ.

«Консультации пока идут», — сообщили «URA.RU» в правительстве области в ответ на вопрос о новом главе Троицкого района. Людмила Шаталова для комментариев недоступна.

Альбина Золотухина
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