Нелегальные абоненты «украли» 4,5 млн рублей у свердловских энергетиков

14:07 24 апреля 2018 0

Главными нарушителями стали юридические лица Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания «Облкоммунэнерго» недосчиталась 4,5 миллиона рублей с начала года. Убытки возникли из-за тех, кто пользовался энергией без заключения договора или самовольно подключился к объектам электросетевого хозяйства.

Главными нарушителями стали юридические лица. Большая часть суммы приходится на Алапаевск и Первоуральск. В сравнении с первым кварталом 2017 года объем бездоговорного потребления снизился. Тогда ущерб был оценен в 6 млн рублей, сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго». В компании отмечают, что при незаконном подключении к сетям расчет проводится по повышенному тарифу: по акту бездоговорного потребления учитываются сечение кабеля и 24-часовой режим ежесуточного потребления.