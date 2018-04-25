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25 апреля 2018
24 апреля 2018
23 апреля 2018
16:01  25 апреля 2018 0

В Перми отключат телевидение

Клипарт. Выключенный телевизор, телевизор, телевидение, ТВ, пульт, выключенный телевизор
Телевещание будет приостановлено 27 апреляФото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми собираются отключить телевещание в грядущую пятницу, 27 апреля. Работать не будут ни эфирные, ни цифровые телеканалы.

Отключение планируется в связи с ремонтными работами на башне РТРС, сообщает телекомпания «Vetta». Вещание телеканалов будет приостановлено с 9:00 до 13:00.

Ранее стало известно, что пермскую телевышку укоротили на 20 метров. Речь шла об антенне Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра. Выяснилось, что рабочие просто демонтировали верхнюю часть антенны, так как при первоначальном монтаже ее собрали неправильно.

Дарья Корчак
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