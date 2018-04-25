В Перми отключат телевидение

Телевещание будет приостановлено 27 апреля
В Перми собираются отключить телевещание в грядущую пятницу, 27 апреля. Работать не будут ни эфирные, ни цифровые телеканалы.
Отключение планируется в связи с ремонтными работами на башне РТРС, сообщает телекомпания «Vetta». Вещание телеканалов будет приостановлено с 9:00 до 13:00.
Ранее стало известно, что пермскую телевышку укоротили на 20 метров. Речь шла об антенне Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра. Выяснилось, что рабочие просто демонтировали верхнюю часть антенны, так как при первоначальном монтаже ее собрали неправильно.