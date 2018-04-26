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Главные новости Пермского края
12:19  26 апреля 2018 0

Школьница-вундеркинд стала шеф-поваром пермского кафе. «У нее дар творить». ФОТО

Девушка занималась разработкой и внедрением менюФото: скриншот выпуска телевизионного шоу «МастерШеф. Дети»

Школьница София Понькина стала шеф-поваром кафе здоровой кухни «Лакшми» в Перми. Победительница российского телевизионного шоу «МастерШеф. Дети» занималась разработкой и внедрением меню в новом заведении.

Кафе-магазин здоровых продуктов заработало 19 апреля в ЖК «Астра». По словам собственника, поиск шеф-повара и проработка меню отняли много сил и эмоций. На место шеф-повара заведения, наряду с Софией Понькиной, претендовали и «повара с громкими именами», продемонстрировав «примитивность и вторичность». «София удивила свежим умом и чистотой мышления. Творческий человек, гений своего дела. У нее есть дар творить, есть необъяснимое видение. Я это увидел и выбрал ее. Был уверен в успехе данного мероприятия», — рассказал корреспонденту «URA.RU» владелец сети гастрономов здоровых продуктов «Лакшми» Сергей Шаров.

Он добавил, что во время отработки меню было множество сложных моментов, которые пришлось преодолеть: «Она учила 40-летних поваров, как правильно готовить. Им приходилось молчать, принимать и смотреть. Не всегда все проходило гладко». В итоге в меню заведения вошли блюда авторской кухни: гости смогут заказать как основные блюда, так и салаты, напитки. Сейчас София Понькина улетела в Сингапур, где будет проходить обучение в местных кулинарных школах. По возвращении девушка начнет заниматься проработкой летнего и осеннего меню для заведения.

Павел Маркуш
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