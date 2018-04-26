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26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:02  26 апреля 2018 2

Актриса сериала на ТНТ «кинула» свердловский парламент на 1,4 млн рублей. А за нее поручалась спикер Бабушкина

Столярова «простила» все свои долги Заксобранию и умчалась в МосквуФото: страница на Facebook Екатерины Столяровой

Свердловское Заксобрание порой нанимает на работу неблагонадежных сотрудников. В этот раз спикера Заксобрания Людмилу Бабушкину подставила бывшая сотрудница промышленного комитета Екатерина Столярова. Юридической службе парламента пришлось через суд взыскивать с нее 1,4 млн рублей, выданные ранее на покупку квартиры. Верх-Исетский районный суд занял сторону законодателей, приняв заочное решение (в отсутствие ответчика).

О субсидии, как следует из материалов суда, Столярова попросила в 2014 году. Пообещав вернуть деньги в течение месяца со дня увольнения, она получила одобрение председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной. Чтобы субсидия осталась у просителя, ей необходимо было отработать в Заксобрании 10 лет, но Столярова уволилась раньше — в 2016-м, проработав 5 лет и 11 месяцев. «Уехала покорять Москву, в Госдуму планировала пойти работать кем-то», — вспоминают ее бывшие коллеги.

Свердловчанам и Заксобранию Екатерина Столярова стала известна еще под фамилией Кандаурова, когда пришла работать помощницей депутата Заксобрания от ЛДПР Олега Жилина (2010—2015 гг.). После его ухода Кандаурова стала личным секретарем главы аппарата Заксобрания Михаила Бочкарева. После выхода на пенсию в 2015 году последний пристроил девушку в промышленный комитет. В 2015 году Кандаурова-Столярова засветилась в 92-й серии сериала «Деффчонки», который транслировал телеканал «ТНТ». Юная актриса появилась в кадре с единственной репликой: «Галина Афанасьевна, вон же ваш Сережа».

Связаться с Екатериной Столяровой на момент подготовки материала не удалось. На сообщения в соцсетях она пока не реагирует.

Антон Ольшанников
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