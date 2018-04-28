Путин попал на обложку американского журнала Newsweek. ФОТО

01:56 28 апреля 2018 0

Президент России вновь появился на обложке американских изданий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На обложке нового номера американского еженедельника Newsweek разместили портрет президента России Владимира Путина. Заголовок главного сюжета выпуска гласит: «Новый железный занавес? Как Кремль пытается разъединить и покорить Европу».

Центральный материал номера был посвящен взаимоотношениям российской стороны с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Его журнал называет «пропутинским голосом» Европы. Автор статьи сообщает о поддержке, которую Москва оказывает официальному Будапешту, пишет РБК. Все это делается, чтобы добиться лояльности от Орбана, а также найти поддержку внутри одной из стран — членов Европейского союза.

Фотография российского лидера уже не первый раз публикуется на обложке различных американских изданий. В начале апреля журнал Time вновь представил на главной странице номера фото Владимира Путина, который был изображен с короной на голове. Снимок сопровождает подпись «Восходящий царь».