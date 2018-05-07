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07 мая 2018
06 мая 2018
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04 мая 2018
16:00  07 мая 2018 0

В Югре уничтожают элитную гимназию, где учатся дети нефтегазовых топов и чиновников

Обсуждение вырубки ботанического сада на территории парка
Гимназия Валерия Салахова была самым престижным учебным заведением округа и федеральной экспериментальной площадкойФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте разгорается скандал вокруг самого известного учебного заведения не только города, но и округа. Родители воспитанников гимназии «Лаборатория Салахова» обвиняют руководство в попытке уничтожить инновационные методики, внедренные в гимназии.

Об этом «URA.RU» рассказала одна из родительниц, Эльмира Нишанбаева. По словам Нишанбаевой, в гимназии отменяют часть обязательных ранее предметов — второй иностранный язык, шахматы для старшеклассников, информатику, хореографию, а также, например, уровневую систему, которая позволяла детям изучать более углубленно именно те предметы, к которым у них выявлялись способности. Отменяются жесткие требования к внешнему виду и дисциплине, накопительная балльная система оценки знаний учащихся — в списке порядка 20 пунктов, которые и делали гимназию элитным учебным заведением, уверены родители гимназистов.

«Уже видно, к чему это все приводит — гимназия была рекордсменом по количеству заслуженных учителей, сейчас они массово уходят, увольняются учителя иностранных языков. Сейчас нам обещают, что отменят не все, но, возможно, просто подождут, пока мы успокоимся, и все равно сделают по-своему. Скорее всего, речь идет о какой-то оптимизации, например, для слияния с каким-нибудь лицеем. Но в городе около 50 школ, почему нужно начинать с лучшей в округе?» — возмущена Эльмира Нишанбаева.

Выездная пресс-конференция по детским лагерям. Сургут, томазова анна
По версии родителей, директор депобра Сургута Анна Томазова если и не была инициатором перемен в гимназии, то лично их согласовала
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Гимназия была основана в 1991 году — ее директором вплоть до 2016 года был Валерий Салахов (ныне депутат Думы ХМАО — прим. ред.). Учебное заведение позиционировалось как федеральная экспериментальная площадка, ориентированная на саморазвитие учащихся. В Сургуте гимназия считается элитарной школой, где учились дети топ-менеджеров газовых и нефтяных компаний, высокопоставленных чиновников. Изменения, которые сейчас происходят с гимназией, родители связывают с новым директором Татьяной Кисель.

На момент публикации получить комментарий в гимназии не удалось — Татьяна Кисель в отпуске, а и. о. директора Марина Упорова отказалась разговаривать с корреспондентом агентства. Директор городского департамента образования Анна Томазова попросила перезвонить позднее, а потом перестала отвечать на звонки. В окружном департаменте образования попросили официальный запрос. Выяснить позицию основателя гимназии Валерия Салахова также пока не получилось — его помощник сообщил, что депутат находится в командировке в Москве. По данным «URA.RU», родители направили письма (копии есть в распоряжении агентства) с просьбой вмешаться в ситуацию в окружной департамент образования, а также в ОНФ и региональный парламент.

Антон Степыгин
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