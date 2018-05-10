В Екатеринбурге бригады ТВ не пускали на площадь для съемок парада

13:48 10 мая 2018 0

Продюсеры телеканалов в панике обрывали трубки военным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В столице Урала съемочные бригады телеканалов столкнулись со сложностями, пытаясь попасть на площадь 1905 года в Екатеринбурге, где 9 мая проходил парад Победы. Об этом «URA.RU» сообщили сами телевизионщики. Несмотря на вовремя оформленную аккредитацию, военная полиция не пропускала некоторых операторов и репортеров на площадь.

«Произошла какая-то заминка: кто-то с нужными списками подошел позже, — рассказал агентству журналист „Первого канала“ Сергей Цуцкин. — Такое у военных сплошь и рядом». Попасть к месту съемок не могли бригады «Первого канала», «России» («Вести») и екатеринбургского «41 канала». Как оказалось, произошла путаница со списками аккредитованных корреспондентов. «Мы заранее отправляли списки с указанием журналистов и операторов, которые будут работать на параде. Но были еще репетиции парада, на которые мы тоже аккредитовывали журналистов, — пояснила „URA.RU“ Дарья Манохина, продюсер „41 канала“. — И почему-то 9 мая был список журналистов, аккредитованных не на парад, а на репетицию. Информагентства прошли спокойно (видимо, у них на репетициях и на параде работали одни и те же люди), а у нас возникли сложности, потому что съемочные бригады были разные».

Для телевизионщиков недопуск на площадь грозил чуть ли не катастрофой: федеральные каналы должны делать не только «подъсъемы», но и «прямые включения» (вести прямой эфир), до которого оставалось все меньше времени. В панике продюсеры каналов принялись обрывать телефоны военных. «Мы позвонили в пресс-службу ЦВО, и она встречала журналистов в индивидуальном порядке, — рассказала Дарья Манохина. — В итоге ребята попали на точку съемки».

«Мы действительно реагировали, когда к нам обращались журналисты — подходили и просили пропустить их, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе Центрального военного округа. — Но мы руководили СМИ только до генеральной репетиции парада — далее, во время самого парада, это уже были полномочия мэрии Екатеринбурга, которая осуществляла общее руководство мероприятием. Так что все вопросы — к ним».

Получить официальный комментарий мэрии Екатеринбурга о недопуске телевизионных бригад для съемок парада Победы к моменту публикации не удалось. Неофициально один из сотрудников горадминистрации заявил «URA.RU», что виноваты все же военные. «У военных — новое командование, новая пресс-служба, и мы не успели пока выстроить с ними до конца взаимодействие, — пояснил служащий мэрии. — Это был рабочий момент, который мы с ними утрясем». Не исключено, что этот вопрос будет поднят завтра на итоговом заседании оргкомитета по празднованию 9 Мая в Екатеринбурге.