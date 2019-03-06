Убитый уральский бизнесмен «обанкротил» свою жену

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом вдову бизнесмена Павла Неверова Марию. В ее отношении ввели процедуру реализации имущества. Общая сумма требований кредиторов — 5,6 млн рублей.
Согласно картотеке дел в областном Арбитражном суде, среди кредиторов Неверовой числятся ООО «Автосоюз», ПАО «Банк «Зенит», Сергей Банных и погибший Павел Неверов. Суд назначил финансовым управляющим вдовы Александра Осинского. К 15 августа он должен представить отчет о результатах реализации имущества.
Ранее «URA.RU» сообщало, что разбирательство по данному делу СМИ назвали «жутким», поскольку иск о банкротстве был подан от имени погибшего бизнесмена. Позже выяснилось, что заявителем стал его финансовый управляющий Дмитрий Левченко.
Неверов был убит 27 апреля 2018 года в элитном жилом комплексе «Бажовский» в Екатеринбурге. Считается, что его убил бизнес-партнер и основатель компании «Олми» Олег Елкин. Он обвинял Неверова в том, что тот задолжал банкам крупную сумму и потерял бизнес. После убийства Елкин попытался покончить с собой и скончался в больнице.