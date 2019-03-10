Силовики подтвердили убийство оленевода, труп которого нашли на Ямале

По факту смерти оленевода Николая Хоротэтто, которого 5 марта нашли мертвым в тундре, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.
«Сотрудниками полиции проведены мероприятия. Установлен круг участников злодеяния, с ними ведутся следственные мероприятия. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ „Убийство“, назначен ряд экспертиз», — отметили правоохранители.
Причины смерти и тяжесть повреждений будут установлены в результате судебно-медицинской экспертизы. Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, добавил, что на теле убитого обнаружены множественные гематомы. Получить комментарий в СУ Следственного комитета РФ по Ямалу не удалось, на звонки корреспондента там не ответили.
Николая Хоротэтто нашел мертвым в тундре его брат. Тело было обнаружено в 120 километрах от поселка Сабетта. Позже в соцсетях появилось мнение, что оленевода убили сотрудники одного из местных предприятий, однако в полиции «URA.RU» эту версию не подтвердили.