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Силовики подтвердили убийство оленевода, труп которого нашли на Ямале

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 12:56
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Визит генконсула США Отто Ханс Ван Маерсена в Аксарк. ЯНАО, ямал, упряжка, янао, кмнс
Оленевод, который отправился вечером за соляркой, был убитФото: Андрей Загумённов © URA.RU

По факту смерти оленевода Николая Хоротэтто, которого 5 марта нашли мертвым в тундре, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

«Сотрудниками полиции проведены мероприятия. Установлен круг участников злодеяния, с ними ведутся следственные мероприятия. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ „Убийство“, назначен ряд экспертиз», — отметили правоохранители.

Причины смерти и тяжесть повреждений будут установлены в результате судебно-медицинской экспертизы. Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, добавил, что на теле убитого обнаружены множественные гематомы. Получить комментарий в СУ Следственного комитета РФ по Ямалу не удалось, на звонки корреспондента там не ответили.

Николая Хоротэтто нашел мертвым в тундре его брат. Тело было обнаружено в 120 километрах от поселка Сабетта. Позже в соцсетях появилось мнение, что оленевода убили сотрудники одного из местных предприятий, однако в полиции «URA.RU» эту версию не подтвердили.

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