На борту разбившегося в Африке «Боинга» были россияне

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 17:35
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Самолеты клипарт, полет, самолет
На борту рухнувшего самолета было трое россиянФото: Фото: unsplash.com

На борту «Боинга», разбившегося на территории Эфиопии, были россияне. Об этом сообщили представители «Эфиопских авиалиний».

«На борту разбившегося в Эфиопии самолета было трое россиян», — передает слова представителей авиакомпании telegram-канал Mash. Уточняется, что посольство РФ в Кении также подтвердило эту информацию.

Пассажирский «Боинг» авиакомпании «Эфиопские авиалинии», вылетевший из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения), разбился утром 10 марта. При крушении погибли все 149 пассажиров и восемь членов экипажа. О причинах падения пока что не сообщается.

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