На борту разбившегося в Африке «Боинга» были россияне

На борту «Боинга», разбившегося на территории Эфиопии, были россияне. Об этом сообщили представители «Эфиопских авиалиний».
«На борту разбившегося в Эфиопии самолета было трое россиян», — передает слова представителей авиакомпании telegram-канал Mash. Уточняется, что посольство РФ в Кении также подтвердило эту информацию.
Пассажирский «Боинг» авиакомпании «Эфиопские авиалинии», вылетевший из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения), разбился утром 10 марта. При крушении погибли все 149 пассажиров и восемь членов экипажа. О причинах падения пока что не сообщается.