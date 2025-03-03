В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие

В Кривом Роге на Украине загорелось предприятие
Промышленное предприятие в украинском городе Кривой Рог (Днепропетровская область) получило повреждения, там начался пожар. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
«Повреждено промышленное предприятие <...> Произошел пожар», — написал Сергей Лысак в своем telegram-канале. Он также уточнил, что спасатели ликвидировали возгорание. В дополнение к этим событиям, в ночь на 3 марта в Днепропетровской области дважды была объявлена воздушная тревога.
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