В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие

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В Кривом Роге на Украине загорелось предприятие
В Кривом Роге на Украине загорелось предприятие Фото:

Промышленное предприятие в украинском городе Кривой Рог (Днепропетровская область) получило повреждения, там начался пожар. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

«Повреждено промышленное предприятие <...> Произошел пожар», — написал Сергей Лысак в своем telegram-канале. Он также уточнил, что спасатели ликвидировали возгорание. В дополнение к этим событиям, в ночь на 3 марта в Днепропетровской области дважды была объявлена воздушная тревога.

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Промышленное предприятие в украинском городе Кривой Рог (Днепропетровская область) получило повреждения, там начался пожар. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. «Повреждено промышленное предприятие <...> Произошел пожар», — написал Сергей Лысак в своем telegram-канале. Он также уточнил, что спасатели ликвидировали возгорание. В дополнение к этим событиям, в ночь на 3 марта в Днепропетровской области дважды была объявлена воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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