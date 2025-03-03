Российские олигархи с начала года заработали 8 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усманов увеличил состояние на 3,1 миллиарда за первые месяцы 2025 года
Усманов увеличил состояние на 3,1 миллиарда за первые месяцы 2025 года Фото:

Состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца 2025 года значительно увеличилось, прибавив в сумме 7,764 миллиарда долларов. Это следует из анализа данных Bloomberg Billionaires Index (BBI)

Сильнее всего изменилось состояние владельца «Металлоинвеста» и «Мегафона» Алишера Усманова — он прибавил в прибыли 3,1 миллиарда долларов и теперь его состояние оценивается в 16,3 миллиарда. Благодаря этому он поднялся с восьмой на седьмую строчку в рейтинге самых богатых людей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты BBI, основанные на стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат миллиардерам. 

Увеличилось состояние одного из основных владельцев компании «Норникель» Владимира Потанина — оно прибавило 1,77 миллиарда долларов, увеличившись до 29,6 миллиарда. В этот список также входят: совладелец нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов — его состояние прибавило 1,31 миллиарда долларов и достигло 26,6 миллиарда, и бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, увеличивший состояние на 463 миллиона до 20,7 миллиарда долларов.

В рейтинг BBI входят 500 самых богатых людей мира, среди которых 20 граждан России. Общее состояние этих 20 российских бизнесменов на 3 марта составило 292,56 миллиарда долларов. Самым богатым человеком России остается Потанин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца 2025 года значительно увеличилось, прибавив в сумме 7,764 миллиарда долларов. Это следует из анализа данных Bloomberg Billionaires Index (BBI) Сильнее всего изменилось состояние владельца «Металлоинвеста» и «Мегафона» Алишера Усманова — он прибавил в прибыли 3,1 миллиарда долларов и теперь его состояние оценивается в 16,3 миллиарда. Благодаря этому он поднялся с восьмой на седьмую строчку в рейтинге самых богатых людей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты BBI, основанные на стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат миллиардерам.  Увеличилось состояние одного из основных владельцев компании «Норникель» Владимира Потанина — оно прибавило 1,77 миллиарда долларов, увеличившись до 29,6 миллиарда. В этот список также входят: совладелец нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов — его состояние прибавило 1,31 миллиарда долларов и достигло 26,6 миллиарда, и бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, увеличивший состояние на 463 миллиона до 20,7 миллиарда долларов. В рейтинг BBI входят 500 самых богатых людей мира, среди которых 20 граждан России. Общее состояние этих 20 российских бизнесменов на 3 марта составило 292,56 миллиарда долларов. Самым богатым человеком России остается Потанин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...