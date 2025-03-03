Российские олигархи с начала года заработали 8 млрд долларов

Состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца 2025 года значительно увеличилось, прибавив в сумме 7,764 миллиарда долларов. Это следует из анализа данных Bloomberg Billionaires Index (BBI)
Сильнее всего изменилось состояние владельца «Металлоинвеста» и «Мегафона» Алишера Усманова — он прибавил в прибыли 3,1 миллиарда долларов и теперь его состояние оценивается в 16,3 миллиарда. Благодаря этому он поднялся с восьмой на седьмую строчку в рейтинге самых богатых людей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты BBI, основанные на стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат миллиардерам.
Увеличилось состояние одного из основных владельцев компании «Норникель» Владимира Потанина — оно прибавило 1,77 миллиарда долларов, увеличившись до 29,6 миллиарда. В этот список также входят: совладелец нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов — его состояние прибавило 1,31 миллиарда долларов и достигло 26,6 миллиарда, и бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, увеличивший состояние на 463 миллиона до 20,7 миллиарда долларов.
В рейтинг BBI входят 500 самых богатых людей мира, среди которых 20 граждан России. Общее состояние этих 20 российских бизнесменов на 3 марта составило 292,56 миллиарда долларов. Самым богатым человеком России остается Потанин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.