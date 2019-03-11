В Германии назвали ошибку Европы в отношениях с Россией

Во многом на отношение Европы к России повлияли США Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Президент России Владимир Путин изначально был настроен на сближение с Европой и готов был рассмотреть возможность вступления страны в НАТО, однако европейские страны сами отвернулись от российского лидера. Об этом заявил экс-советник по вопросам внешней политики и безопасности бывшего канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик.

«На Западе любят возмущаться, грозить пальцем, СМИ выставляют Путина могущественным злодеем, который способен на все. Нельзя не заметить однобокость такой позиции. Но Путин — не враг Европы», — приводит его слова Life.

Тельчик отметил, что не придерживается популярного в последние годы мнения о России как об «агрессоре». Он видит в действиях страны лишь попытку обороны. «Карл XII, Наполеон, Адольф Гитлер — это Запад всегда нападал на Россию», — вспомнил бывший советник Гельмута Коля.

Также немецкий политик заявил, что Европа отвернулась от России под влиянием США. Он напомнил, как бывший президент Америки Барак Обама назвал Россию «региональной державой» в марте 2014 года и отметил, что страна не является «первой угрозой нацбезопасности США».