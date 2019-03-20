Росприроднадзор выиграл суд о закрытии челябинского завода олигарха Рашникова

Челябинское ОАО «Челябвтормет» не с могло восстановить свое разрешение на выброс вредных веществ в воздух, аннулированное ранее управлением Росприроднадзора по региону. Арбитражный суд области пока огласил только резулятивную часть решения (общий итог), в силу оно не вступило, сообщили «URA.RU» в инстанции.
Управление Росприроднадзора в ноябре приостановило разрешение на загрязнение воздуха «Челябвтормету», собственниками которого являются ООО «Инвестиционная компания „ММК-Финанс“» (дочерняя структура ММК Виктора Рашникова) и АО «Профит» (основной акционер — Сергей Рашников, брат Виктора Рашникова). Губернатор Борис Дубровский в декабре потребовал от профильного заместителя Сергея Сушкова и минэкологии области закрыть литейный цех ОАО «Челябвтормет» за чрезмерное загрязнение воздуха.
Поводом послужили регулярные превышения в выбросах по диоксиду азота и другим компонентам. Главным источником загрязнений является литейный цех с двумя электродуговыми печами. Он принадлежит менеджменту предприятия и сдается в аренду всем желающим. Там переплавляют цветные металлы, несмотря на разрешение перерабатывать только черные металлы. Кроме того, металлурги игнорируют требование о снижении выбросов в дни НМУ (неблагоприятные метеоусловия) и усиливают смог.
ОАО «Челябвтормет» обжаловал в суде решение управления Росприроднадзора. Предприятие ходатайствовало о закрытии только одного литейного цеха. Однако суд сначала отклонил ходатайство, затем отказал в иске.
В приемной «Челябвтормета» не ответили на звонок корреспондента «URA.RU». Глава управления Росприрднадзора Виталий Курятников также не взял трубку. В пресс-службе ММК попросили выслать текст решения суда для подготовки компетентного комментария.