В Челябинской области замерзли насмерть три девушки

Три девушки замерзли насмерть в Челябинской области. Тело 22-летней девушки Александры Акуловой, пропавшей в конце февраля, обнаружили в понедельник сотрудники Ильменского заповедника. Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщил «URA.RU» руководитель следственного отдела по Миассу Анатолий Селиверстов.
«Пропавшую искала полиция, волонтеры, обнаружили сотрудники Ильменского заповедника. Признаков смерти насильственного характера не обнаружено. По предварительной информации, девушка скончалась от переохлаждения», — отметил силовик. Александра Акулова ушла из дома 27 февраля. О ее пропаже в полицию заявила ее мать.
Тела еще двух женщин нашли жители поселка Полетаево-1. Их личности установлены. Это две местные жительницы. И в этом случае на телах нет признаков насильственной смерти, рассказали «URA.RU» Сосновском межрайонном следственном отделе.