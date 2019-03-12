Эксперт назвал способы полного отключения интернета

Полностью отключить интернет без уничтожения мира сложно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Полностью отключить интернет сложно, но возможно. Об этом заявил разработчик компьютерной сети внутри Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и один из менторов Тима Бернаса-Ли, создавшего Всемирную паутину 30 лет назад, Бен Сегал.

«Интернет был создан так, чтобы использовать резервные соединения. Так что его сложно убить, но возможно», — приводит его слова РИА «Новости».

По словам Сегала, настоящей проблемой будет ядерный взрыв в космосе, который не приведет к гибели людей, но повредит электронику и системы передачи связи. Он отметил, что полностью отключить интернет без уничтожения мира сложно, но можно нанести значительный урон. Разработчик отметил, что несколько лет назад он не думал, что страна может фильтровать интернет, однако в Китае на данный момент полностью запрещен Google.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 10 марта в Москве, Воронеже и Хабаровске прошли согласованные с властью митинги против закона об изоляции российского сегмента интернета. Участники акции призывали власти отказаться от планов создать «устойчивый рунет», законопроект о создании которого в первом чтении уже приняли депутаты Госдумы.