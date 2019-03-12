Больше половины арендаторов в Екатеринбурге должны городу десятки миллионов

В гордуме заявили о проблемах с теми, кто арендует муниципальные квадратные метры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департаменту управления муниципальным имуществом мэрии Екатеринбурга удается взыскать только порядка 40% задолженности с арендаторов помещений, принадлежащих городу. Об этом рассказал замначальника департамента Сергей Балакин на заседании соответствующей комиссии, передает корреспондент «URA.RU».

По словам Балакина, в 2018 году власти подали в суд 292 иска о взыскании долгов с арендаторов на сумму 66 миллионов рублей. В результате ответчиков обязали уплатить задолженности на 55 миллионов. Однако вернуть удается меньше половины присужденных сумм, в том числе потому, что у арендаторов просто нет для этого имущества. «Процесс взыскания длительный, иногда занимает до нескольких лет», — отметил Балакин. Руководство департамента призналось, что «есть проблемы и со службой судебных приставов».

В то же время некоторым организациям в Екатеринбурге удается получить преференции при аренде муниципальной собственности. Например, льготы имеет Дворец молодежи — за год он экономит 292 тысячи рублей. Но из поступивших в 2018 году заявок на преференции (льготы либо передача объекта без торгов) одобрено было только около половины (146 из 290). Причинами для отказа стали предоставление неполного пакета документов, долги по налогам или перед городским бюджетом.