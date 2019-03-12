Журналист отметила, что за сутки до увольнения она получила диплом «Почётный работник Регион-Тюмень» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший корреспондент ГТРК «Регион-Тюмень» Маргарита Чекунова была уволена в конце 2018 года после эпиграммы в отношении директора компании Виктории Борецкой. О причинах увольнения журналист сообщила только сейчас в своем аккаунте социальной сети «ВКонтакте».

«Не секрет, что меня уволили с ТВ. Да, теперь вы не увидите моих репортажей. Так поступила директриса ГТРК „Регион-Тюмень“, фамилией которой я не хочу пачкать эту стену. Уволили за эпиграмму на нее. За поэзию продолжают увольнять, а значит, она жива», — написала Чекунова.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» журналист уточнила, что расторжение трудовых отношений произошло буквально на следующий день после публикации эпиграммы в соцсети. «Кто ее успел прочитать, не знаю, но на следующий день меня уволили. Это был приказ директора об увольнении штатного сотрудника без объяснений. Эпиграмма была о том, что государственное телевидение превратилось в коммерческую структуру и о самом характере „героини“ — вздорности, хамстве. Это как бы от её лица монолог был», — рассказала девушка.

По словам директора телеканала Виктории Борецкой, Чекунову из компании никто не увольнял. «В конце прошлого года ей просто не продлили контракт, в силу того что мы прекращаем вещать на телеканале „Культура“ и переходом на цифровое вещание. Может, она и писала какие-то эпиграммы, но я этого не видела и никто из наших сотрудников этого не читал. Вопросы по расторжению отношений нужно задавать шеф-редактору, который решает, продлевать контракт или нет. Я здесь не принимала никакого участия», — рассказала Борецкая.