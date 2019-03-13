Волгоградский депутат исключен из «Единой России» за слова о «пенсионерах-алкашах»

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев исключен из партии «Единая Россия». Поводом для отстранения стало его скандальное заявление о том, что низкие пенсии получают лишь тунеядцы и алкоголики. Решение об исключении было принято комиссией партии по этике.
«Ввиду допущенных высказываний <…> комиссия по этике рекомендовала Волгоградскому региональному отделению „Единой России“ исключить Гасана Набиева из членов Партии», — приводит телеканал 360 слова председателя комиссии Валентины Терешковой. Ее поддержал зампредседателя комиссии Василий Пискарев, отметивший, что решение об исключении депутата было единодушным.
Ранее Гасан Набиев во время внеочередного заседания в Волгоградской областной думе заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши». Он также добавил, что работники, которые трудились «нормально», сейчас получают пенсию 20-25 тысяч рублей и более.