Правительство предложило разрешить приставам применять оружие против должников

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День ВДВ. Курган , приставы, фссп, федеральная служба судебных приставов
Приставам могут разрешить стрелять на поражение по должникам Фото:

Приставам могут разрешить применять силу, спецсредства и оружие при задержании должников, оказывающих сопротивление. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму.

«Законопроектом предусматривается возможность применения сотрудником огнестрельного оружия в случае задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержавшего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на портале Госдумы. Инициатива зарегистрирована и направлена председателю парламента.

Ранее правительство одобрило законопроект, разрешающий приставам стрелять на поражение. Подробнее о законопроекте — в материале URA.RU.

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Приставам могут разрешить применять силу, спецсредства и оружие при задержании должников, оказывающих сопротивление. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму. «Законопроектом предусматривается возможность применения сотрудником огнестрельного оружия в случае задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержавшего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на портале Госдумы. Инициатива зарегистрирована и направлена председателю парламента. Ранее правительство одобрило законопроект, разрешающий приставам стрелять на поражение. Подробнее о законопроекте — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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