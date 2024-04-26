Общество Правительство предложило разрешить приставам применять оружие против должников 26 апреля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + Приставам могут разрешить стрелять на поражение по должникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Приставам могут разрешить применять силу, спецсредства и оружие при задержании должников, оказывающих сопротивление. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму. «Законопроектом предусматривается возможность применения сотрудником огнестрельного оружия в случае задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержавшего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на портале Госдумы . Инициатива зарегистрирована и направлена председателю парламента. Ранее правительство одобрило законопроект, разрешающий приставам стрелять на поражение. Подробнее о законопроекте — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Приставам могут разрешить применять силу, спецсредства и оружие при задержании должников, оказывающих сопротивление. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму. «Законопроектом предусматривается возможность применения сотрудником огнестрельного оружия в случае задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержавшего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на портале Госдумы. Инициатива зарегистрирована и направлена председателю парламента. Ранее правительство одобрило законопроект, разрешающий приставам стрелять на поражение. Подробнее о законопроекте — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям