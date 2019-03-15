Брилев назвал причины своего исключения из общественного совета Минобороны

Журналист признался, что узнал о своем исключении из СМИ Сергей Брилев, Facebook

Российский телеведущий Сергей Брилев рассказал, за что его выгнали из Общественного совета при Минобороны РФ. Журналист также объяснил, почему новости об исключении его не удивили.

Брилев признался, что попросту не ходил на заседания Общественного совета. «Очень стыдно в этом признаться, но я никак там не работал», — рассказал журналист в беседе с «Национальной службой новостей». «По закону подлости там все мероприятия были по субботам и воскресеньям, когда у меня эфир», — пояснил телеведущий. Журналист также признался, что был на совещаниях лишь однажды. «Был на первом начальном заседании — и все, у меня с этим советом совсем не сложилось», — рассказал Брилев.

Телеведущий также отметил, что «не удивился исключению из совета». По словам Брилева, в органе должна была произойти смена кадров. «Как раз в начале этого года должна была пройти плановая ротация, вот она прошла», — пояснил журналист. Он также отметил, что вступать или уходить из совета было «не его прерогативой», и о своем исключении он случайно узнал из СМИ.

Об исключении Брилева из совета при Минобороны стало известно 14 марта, хотя соответствующий приказ был подписан министром обороны Сергеем Шойгу еще 28 января. О возможном исключении из совета ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил, что Брилева «не красит» скандал с двойным гражданством.