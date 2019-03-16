Зыков признался, что отговаривал комсомольцев от такого шага Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У комсомольцев, ворвавшихся на заседание обкома КПРФ в Екатеринбурге, не было другого способа выразить свою позицию. Об этом заявил «URA.RU» бывший секретарь свердловского обкома Роман Зыков. По его словам, последние месяцы активисты «не могли задать ни одного критического вопроса на официальном собрании высшего органа руководства свердловскими коммунистами».

«Были сначала письма, просьбы выступить с критикой, что ситуация нерабочая, что не происходят какие-либо позитивные движения оппозиционного характера. Поэтому недовольная большая часть городского комсомола выразила претензии таким способом. Невзирая на то, что это может повлечь исключение из партии. А за это получили драку. — отметил Зыков. — И вместо того, чтобы регулировать ситуацию, секретарь обкома Александр Ивачев вызвал полицию. Что как бы не по понятиям».

«Первой ласточкой, выпорхнувшей из гнезда Ивачева, был я, выпавший еще в 2016 году из выборов», — напомнил Зыков. Он пояснил, что «ушел в свободный фриланс заниматься политтехнологиями», чтобы не участвовать в «коррупции под красными флагами».

«Я предупреждал, что в дальнейшем случится что-то подобное», — заявил экс-секретарь обкома «URA.RU». При этом он подчеркнул, что не курирует комсомольцев: «Я на самом деле отговаривал их от такого шага. Говорил, ну поисключают вас и все». По его мнению, сейчас в свердловском отделении в окружении Ивачева «остаются только терпеливые», и «это выльется в дурацкие непродуманные репутационные потери».

Секретарь обкома Александр Ивачев не ответил на звонок «URA.RU». Позднее он отреагировал на инцидент в Facebook. «Ход мероприятия был на некоторое время приостановлен из-за провокации неизвестных людей, которые ворвались на заседание и предприняли попытку сорвать партийное собрание», — отметил он. «Присутствовавшие коммунисты с недоумением понаблюдали за этой странной картиной и попросили агитаторов удалиться из помещения», — подчеркнул Ивачев и добавил, что «обескуражен» поведением депутата гордумы Андрея Пирожкова, который ворвался на заседание вместе с 20 комсомольцами.

Как писало «URA.RU» ранее, 16 марта на заседании обкома в зал ворвались порядка 20 комсомольцев и стали скандировать «Ивачева — в отставку». В ответ он вызвал полицейских. Перед тем, как последовала потасовка, комсомольцы несколько раз прокричали «Позор!» Молодые люди также раздавали в фойе листовки, в которых описывались коррупция и поборы в обкоме. Активисты жаловались на жену, квартиру, машину и деньги Ивачева.