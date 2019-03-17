Евросоюз вновь не признал итоги референдума в Крыму

Европейский союз по-прежнему не признает воссоединение Крыма с Россией и продолжает считать полуостров украинской территорией. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
«Европейский союз по-прежнему твёрдо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины», — цитирует RT заявление Могерини. Она также добавила, что Евросоюз продолжает считать верной политику санкций, установленных в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Крым стал частью России после референдума, который состоялся в 2014-м, напоминает Nation News. Более 95% местных жителей высказались за воссоединение с РФ.