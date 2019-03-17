Евросоюз вновь не признал итоги референдума в Крыму

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 16:40
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Митинг
ЕС продолжает считать Крым частью УкраиныФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Европейский союз по-прежнему не признает воссоединение Крыма с Россией и продолжает считать полуостров украинской территорией. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

«Европейский союз по-прежнему твёрдо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины», — цитирует RT заявление Могерини. Она также добавила, что Евросоюз продолжает считать верной политику санкций, установленных в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Крым стал частью России после референдума, который состоялся в 2014-м, напоминает Nation News. Более 95% местных жителей высказались за воссоединение с РФ.

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