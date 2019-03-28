Дочь задержанного экс-губернатора Ишаева послала журналиста на три буквы. ВИДЕО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 15:43
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Алла Бадина о стоянках и детсадах. Нижневартовск., микрофоны
Дочь Ишаева не стала отвечать на вопросы прессыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Дочь бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, задержанного 28 марта в Москве, Юлия вступила в конфликт с журналистами и в нецензурной форме «послала» одного из них. Возможно, представители СМИ пытались узнать детали задержания Ишаева. Видео перепалки опубликовал telegram-канал 112.

«Кто вы такая? Представьтесь», — обратился репортер к девушке. «Конь в пальто. Иди на [очень далеко] отсюда» — резко отреагировала дочь экс-губернатора. После этого девушка, игнорируя дальнейшие вопросы журналиста, села в автомобиль и уехала.

Как ранее сообщало «URA.RU», бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева задержали сегодня, 28 марта, в Москве. Ишаев проходит фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях при лесозаготовках. Сотрудники ФСБ провели обыски в здании правительства Хабаровского края.

Ишаев был губернатором региона с 1991 года. В 2009 году он подал в отставку по собственному желанию и занял пост министра по развитию Дальнего Востока, а также был полпредом президента в ДФО.

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