Дочь бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, задержанного 28 марта в Москве, Юлия вступила в конфликт с журналистами и в нецензурной форме «послала» одного из них. Возможно, представители СМИ пытались узнать детали задержания Ишаева. Видео перепалки опубликовал telegram-канал 112.
«Кто вы такая? Представьтесь», — обратился репортер к девушке. «Конь в пальто. Иди на [очень далеко] отсюда» — резко отреагировала дочь экс-губернатора. После этого девушка, игнорируя дальнейшие вопросы журналиста, села в автомобиль и уехала.
Как ранее сообщало «URA.RU», бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева задержали сегодня, 28 марта, в Москве. Ишаев проходит фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях при лесозаготовках. Сотрудники ФСБ провели обыски в здании правительства Хабаровского края.
Ишаев был губернатором региона с 1991 года. В 2009 году он подал в отставку по собственному желанию и занял пост министра по развитию Дальнего Востока, а также был полпредом президента в ДФО.