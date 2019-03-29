Текслер записал видеообращение к челябинцам

Врио челябинского губернатора Алексей Текслер после восстановления аккаунта в Instagram разместил видеообращение к южноуральцам. В нем он объясняет причину блокировки и анонсирует работу этой платформы, передает корреспондент «URA.RU».
«Уважаемый южноуральцы, мой аккаунт восстановлен. Надеюсь, что страница была закрыта дольше обычного исключительно в связи с верификацией… Надеюсь, мы и дальше будем продолжать общение на этой платформе. И, да, сегодня я работаю в Челябинске», — написал Алексей Текслер.
Алексей Текслер создал Instagram 23 марта. За несколько суток число его подписчиков превысило 36 тысяч, это больше, чем у любого другого руководителя региона в УрФО. Из-за этого администрация соцсети на несколько дней закрыла доступ к странице для проверки ее подлинности. Ее восстановили 28 марта.
В четверг, 28 марта, Instagram также восстановил доступ к странице губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой, которая за день до этого была заблокирована из-за «подозрительной» популярности.