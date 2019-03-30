В России назвали сферы труда с самыми низкими рисками сокращений

Специалисты рекомендуют россиянам постоянно повышать свою квалификацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России самыми стабильными сферами труда на сегодня являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит. К такому выводу пришли сотрудники ВНИИ труда Минтруда России, изучившие рынок.

По данным института, уверенно чувствуют себя на местах также работники образования и здравоохранения, пишет RT. В топ самых стабильных сфер еще вошли IT-технологии.

При этом беспокойство за свое будущее ощущают работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере ЖКХ. «Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток, — отметили во ВНИИ труда.

Угроза увольнений также существует в сферах администрирования, документооборота, банковского дела и страхования. «Эксперты рекомендуют сейчас, когда чётко заявлен спрос на высокий уровень квалификации, постоянно актуализировать, повышать профессиональное мастерство», — добавили исследователи.