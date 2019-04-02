Секретный завод в Екатеринбурге требует от мэра Высокинского опровержений за критику «не по адресу»

Кучи грязного снега, за которые глава Екатеринбурга Александр Высокинский отчитал главу Кировского района Александра Лошакова и объявил выговор его заместителю по благоустройству, лежат на парковке, не относящейся к Уральскому электромеханическому заводу. Об этом «URA.RU» сообщили на предприятии.
«Парковка на фотографиях [в новостях про воскресный объезд города Высокинским] — не наша», — заявили агентству в пресс-службе завода. Теперь заводчане требуют от мэрии «сатисфакции». «В администрацию города направлено письмо с просьбой дать опровержение», — сообщила «URA.RU» специалист по взаимодействию со СМИ «Трех троек» (так в народе называют завод).
«URA.RU» обратилось в пресс-службу мэрии Екатеринбурга с просьбой прокомментировать спор с заводом — к моменту публикации ответ на запрос на поступил.
Критика прозвучала, напомним, во время объезда города, который глава Александр Высокинский совершил 31 марта для проверки того, как убирают снег в городе. Увидев кучи грязного снега на парковке возле завода 333, Высокинский заявил, что «это за гранью», «никогда такого не было» и что «Три тройки» — гордость Екатеринбурга, они никогда себя так не вели».
Мэр также поинтересовался у главы района, кто из его заместителей отвечает за взаимодействие с предприятиями (оказалось, зам по экономике Сергей Визелко). Высокинский объявил выговор Визелко, а также заместителю главы района по благоустройству Алексею Лаппо. «Кто из них останется на работе, завтра решим, но по-доброму за подобные вещи надо увольнять», — заявил во время объезда мэр Екатеринбурга.
Сегодня, 2 апреля, выяснилось, что официально выговор объявлен только Лаппо и никто из сотрудников Кировского администрации не уволен.
Уральский электромеханический завод в советские годы был засекреченным и назывался «Предприятие почтовый ящик №333»: на заводе выпускали приборы для космической отрасли. Сегодня «Три тройки» входят в госкорпорацию «Росатом», завод поставляет электротехническое оборудование атомным станциям и предприятиям ТЭК.