СМИ: сын Рогозина уходит с поста вице-президента авиастроительной корпорации

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 11:04
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Армия-2015. Москва, оак, объединенная авиакомпания
Корпорацию ждут перестановки в руководствеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина — Алексей Рогозин — покидает посты вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора Авиационного комплекса им. Ильюшина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

Собеседник агентства сообщил, что Алексей Рогозин «действительно принял решение об уходе» с двух должностей. Это решение должен еще рассмотреть совет директоров ОАК. Возможные кандидаты на посты не называются.

Ранее «URA.RU» сообщало, что правительство РФ хочет отправить в отставку сына Рогозина. Соответствующее решение было принято после совещания у курирующего оборонно-промышленный комплекс вице-премьера Юрия Борисова.

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