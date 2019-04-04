СМИ: сын Рогозина уходит с поста вице-президента авиастроительной корпорации

Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина — Алексей Рогозин — покидает посты вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора Авиационного комплекса им. Ильюшина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.
Собеседник агентства сообщил, что Алексей Рогозин «действительно принял решение об уходе» с двух должностей. Это решение должен еще рассмотреть совет директоров ОАК. Возможные кандидаты на посты не называются.
Ранее «URA.RU» сообщало, что правительство РФ хочет отправить в отставку сына Рогозина. Соответствующее решение было принято после совещания у курирующего оборонно-промышленный комплекс вице-премьера Юрия Борисова.