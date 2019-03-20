Правительство хочет отправить в отставку сына Рогозина — гендиректора «Ил»

Правительство может сменить гендиректора предприятия по производству самолетов «Ил» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Правительство России намерено сменить руководство Авиационного комплекса имени Ильюшина (ПАО «ИЛ»). Об этом журналистам рассказал высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли.

Соответствующее решение, как пишет «Интерфакс», было принято после совещания у вице-премьера Юрия Борисова, который курирует оборонно-промышленный комплекс. По словам собеседника издания, генеральный директор предприятия Алексей Рогозин [сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина] покинет пост в апреле.

В аппарате Борисова отказались комментировать информацию об отставке, хотя подтвердили факт проведения совещания. На нем рассматривали «пути решения проблемных вопросов, в том числе в части усиления кадрового потенциала самой ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) и входящего в ее состав ПАО „Ил“». Официальных подтверждений смены руководства предприятия пока нет.