Защитник сквера из Екатеринбурга рассказал «URA.RU», почему обратился в Европейский суд

Даниил Пугин четверо суток провел под арестом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Екатеринбуржец Даниил Пугин, арестованный на четверо суток при защите сквера, рассказал «URA.RU», почему подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Горожанин поделился своей историей и назвал действия правоохранителей незаконными.

Даниил пришел в сквер около десяти часов вечера 14 апреля. «Я был во втором-третьем ряду, когда сзади поднажали, и нас вынесло прямо в руки полицейских. На меня надели наручники, отвели в ПАЗик, где девушка, видимо, дознаватель, оформляла документы. Под ее диктовку несколько полицейских написали одинаковые рапорты. Сказали, что я ругался матом, проявлял неуважение к обществу, хватал полицейских за форму, качал забор. Ничего этого не было», — рассказал «URA.RU» Пугин.

Даниил настаивает, что полицейские написали лживые рапорты под диктовку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ночевали задержанные в ОП № 5, а на следующий день их повезли в суд. «Приехали к суду примерно в час дня и около десяти часов сидели в автобусе. Воду не давали, но в туалет выводили», — поделился Даниил.

Часов в десять вечера Даниил попал к судье. «Даже сопровождавшие нас полицейские были уверены, что нас оштрафуют, и очень удивились, когда начались аресты. Против меня свидетелями были майор полиции и два чоповца. Майор честно сказал, что меня не видел. А чоповцы заявили, что слышали, как я ругался матом. Правда, потом оказалось, что они стояли в другом месте и не могли видеть и слышать меня. Тем не менее судья назначила мне пять суток ареста», — добавил Даниил. На следующий день по апелляции адвоката срок сократили на сутки.

«Мы подали заявление в ЕСПЧ, в котором обращаем внимание на нарушение судопроизводства. Также мы сообщаем, что произошло нарушение свободы выражения мнения. Рапорты сотрудников были необъективны, но их поддержал суд. Прокурора не было, поэтому судья сама поддерживала обвинение», — рассказал «URA.RU» адвокат Пугина Алексей Бушмаков.

Бушмаков считает, что ЕСПЧ потребует пересмотреть судебное решение. Материальной компенсации Пугин не просит. По словам адвоката, в ЕСПЧ поступает много жалоб из России. Поэтому рассмотрение заявления может затянуться на месяцы, а то и годы. Кроме Пугина, в ЕСПЧ намерены подать заявления и другие арестованные в Екатеринбурге при защите сквера, на месте которого планировалось построить храм.