Рестораторы терпят убытки из-за решения югорских чиновников

Залы кафе и ресторанов национальной кухни в Югре опустели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Югорские кафе и рестораны национальной кухни терпят убытки из-за окружного закона о запрете мигрантам работы в заведениях общепита. Об этом «URA.RU» заявили представители одной из диаспор.

«К нам приходят посетители и хотят заказать банкеты или провести свадьбу в национальном стиле. А мы не можем удовлетворить желания гостей, потому что с апреля у нас больше не работает повар, специализирующийся на молдавской кухне. Мы вынуждены предлагать людям что-то в формате цезаря, а этого и так полно на рынке. Так что мы в убытках», — рассказала в беседе с корреспондентом «URA.RU» один из югорских рестораторов.

Запрет на работу мигрантов в кафе и ресторанах вступил в силу в Югре с апреля. С тех пор владельцы заведений общепита вынуждены были расстаться с иностранным персоналом. Югорские диаспоры пытаются вновь инициировать обсуждение этого вопроса с представителями власти. Однако пока никаких конкретных инициатив не прозвучало. Узнать позицию на этот счет уполномоченного по защите прав предпринимателей в Югре Николая Евлахова не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента «URA.RU»

В правительстве Югры агентству пояснили, что для рестораторов и так было перенесено вступление в силу запрета — с января на апрель. Решить проблему предприниматели могут «за счет привлечения выпускников учебных заведений автономного округа или за счет привлечения граждан стран участниц договора о Евразийском экономическом союзе (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизии), запреты на которых не распространяются», заявили корреспонденту «URA.RU» в департаменте труда и занятости населения Югры.