Полицейского-героя обвинили в пытках задержанного

В Калининградской области Светлогорский городской суд заключил под стражу майора полиции, которого подозревают в пытках задержанного. В заключении полицейский проведет до 15 июля.
«Суд в четверг избрал в отношении полицейского, сотрудника МО МВД России „Светлогорский“, меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля 2019 года», — цитирует РИА «Новости» решение суда. По данным источника издания, речь идет об Эдуарде Калтырине. Его подозревают в том, что он участвовал в пытках задержанного.
В органе добавили, что против полицейского инициировано уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения»).
В феврале Калтырина наградили региональной премией «Медиагерой». Поводом стало то, что полицейский спас человека из тонущего автомобиля. После этого случая Калтырину вручили погоны майора. В апреле он получил награду из рук министра внутренних дел РФ генерала полиции Владимира Колокольцева за мужество и героизм.