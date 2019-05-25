Набиуллина разбила шампанское о новый ледоход «Урал». ВИДЕО

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 22:49
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Ледоход. Салехард, ледоход, обь
Ледоход должен будет разбивать арктический трехметровый ледФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Неве в Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду новый атомный ледоход «Урал». «Крестной» корабля-гиганта стала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

О борт нового ледокола Набиуллина разбила бутылку с шампанским, сообщает телеканал 360. Атомоход спустился на воду Невы под аплодисменты тысяч зрителей.

«Урал» собрали на Балтийском заводе, который располагается в Санкт-Петербурге, уточняет информагентство Nation News. Его основное предназначение — проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Длина ледокола составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра.

Как уточнили в Минпромторге, ледоход «Урал» создавался в рамках проекта 22220, сдать заказчику его планируется в августе 2022 года, пишет RT. «Впереди у судостроителей Балтийского завода достройка атомохода на плаву», — уточнили в пресс-службе ведомства. там также рассказали, что на Балтийском заводе начали строить первый серийный атомоход «Сибирь».

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