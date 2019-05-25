Ледоход должен будет разбивать арктический трехметровый лед Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Неве в Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду новый атомный ледоход «Урал». «Крестной» корабля-гиганта стала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

О борт нового ледокола Набиуллина разбила бутылку с шампанским, сообщает телеканал 360. Атомоход спустился на воду Невы под аплодисменты тысяч зрителей.

«Урал» собрали на Балтийском заводе, который располагается в Санкт-Петербурге, уточняет информагентство Nation News. Его основное предназначение — проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Длина ледокола составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра.

Как уточнили в Минпромторге, ледоход «Урал» создавался в рамках проекта 22220, сдать заказчику его планируется в августе 2022 года, пишет RT. «Впереди у судостроителей Балтийского завода достройка атомохода на плаву», — уточнили в пресс-службе ведомства. там также рассказали, что на Балтийском заводе начали строить первый серийный атомоход «Сибирь».