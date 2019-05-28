В детских садах Прикамья меняют преподавателей на музыкальные центры

Музыкальных работников в детских садах заменят магнитофоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Детские сады Кудымкарского района (Коми округ, Пермский край) планируют оставить без музыкальных работников, сообщил источник «URA.RU», близкий к администрации района. Кто-то уже получил уведомление о сокращении и разъяснение, что дети теперь будут слушать музыкальный центр.

«Кто-то в районе, видимо, решил, что в детских садах не нужны уроки музыки и живого преподавателя может заменить музыкальный центр», — сообщил инсайдер агентства. При этом, как отмечает источник, чуть ли не все музыкальные работники в детских садах работают по совместительству и получают буквально две-три тысячи рублей. «Я не понимаю, о какой экономии может быть речь, если дворники получают больше?» — отмечает инсайдер.

В администрации Кудымкарского района информацию о сокращении «URA.RU» подтвердили, но пояснили, что речь идет о единичном случае. «Там музыкальный работник еще и в школе работает, поэтому без работы не останется. И у нас во многих детских садах вообще нет музыкальных работников», — сообщили в администрации. При этом на вопрос о том, кто заменит детям живого преподавателя, обещали ответить позднее в письменном виде.