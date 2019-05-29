28 мая 2019

Украинский военноначальник рассекретил операцию по переброске войск в Крым в 2014 году

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 04:20
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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, крым, вежливые люди
Российские «вежливые люди» в отличии от украинских военных до Крыма добралисьФото: Константин Михальчевский © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Украинские военные планировали провести силовую операцию в Крыму 1 марта 2014 года, однако на подлете к полуострову их самолеты вернули на базу. Как сообщил бывший начальник генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, была подготовлена операция «для деблокировки воинских частей».

Экс-глава генштаба ВСУ пояснил, что перед военными стояла ключевая задача: они должны были «разблокировать» оставшиеся на территории крымского полуострова военные объекты, пишет информагентство Nation News.

«Был подготовлен личный состав, загружен на самолёты, которые поднялись и дошли до морского побережья континентальной Украины», — приводит слова заманы «Интерфакс-Украина». Он уточнил, что военные получили приказ вернуться на аэродромы базирования.

Замана отметил, что у украинской стороны было достаточно сил, чтобы «переломить ситуацию», но «не было политической воли», пишет RT. Бывший военноначальник подчеркнул, что не видел официальных документов по переброске войск в Крым, однако уверяет, что ему об этом сообщили источники.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Большинство жителей высказались за возвращение в состав РФ.

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