В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли более тысячи бойцов за сутки
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ВСУ за сутки потеряли более тысячи военных
ВСУ за сутки потеряли более тысячи военных Фото:

Потери ВСУ в зоне действия российской группировки войск «Запад» составили до 440 военнослужащих Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник потерял свыше 440 военнослужащих», — сообщили в ведомстве. В зоне действия «Южной» группировки войск потери противника составили до 500 военных. Подразделения «Север» нанесли поражение ВСУ в Харьковской области, а также отразили контратаку, там ВСУ потеряли 50 военных. 

В зоне действия группировки «Центр» противник потерял до 380 военных. Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю, отразив контратаку, украинская сторона понесла потери в 145 бойцов. В зоне ответственности группировки «Днепр» потери составили до 30 военных. 

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Потери ВСУ в зоне действия российской группировки войск «Запад» составили до 440 военнослужащих Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Противник потерял свыше 440 военнослужащих», — сообщили в ведомстве. В зоне действия «Южной» группировки войск потери противника составили до 500 военных. Подразделения «Север» нанесли поражение ВСУ в Харьковской области, а также отразили контратаку, там ВСУ потеряли 50 военных.  В зоне действия группировки «Центр» противник потерял до 380 военных. Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю, отразив контратаку, украинская сторона понесла потери в 145 бойцов. В зоне ответственности группировки «Днепр» потери составили до 30 военных. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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