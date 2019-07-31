Максима Фадеева обвинили в плагиате Фото: Максим Фадеев, Instagram

Саратовский композитор и исполнитель Павел «Pashket V» Петров, публикующий свои сочинения в соцсетях, заявил, что песня продюсера Макса Фадеева и певицы MOLLY (Ольга Серябкина) «Я просто люблю тебя» очень сильно похожа на его произведение.

На своем канале YouTube Петров заявил, что сочинил песню «Дни и ночи» еще в 2012 году, а песня MOLLY появилась только в 2016-м.

«Друзья! я обнаружил что куплеты моей песни, и песни известной певицы очень похожи. Как вы считаете — это плагиат?» — задает вопрос подписчикам музыкант.

Петров сообщил, что уже написал Фадееву и Серябкиной на электронную почту, но пока не получил ответа. В разговоре с телеканалом 360 он отметил, что не будет требовать чтобы в песне указали его авторство, при условии если Фадеев «уже на договорной и платной основе» возьмет другие его произведения. музыкант добавил, что ранее рассылал свои произведения в разные продюсерские центры, возможно, там Фадеев и услышал его сочинение.