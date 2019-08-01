Мэрия Екатеринбурга уравняла оклады журналистов и мойщиков посуды, рекордные ставки — у врачей

Мэрия Екатеринбурга утвердила новое положение системы оплаты труда сотрудников муниципальных образовательных организаций города. Документ опубликован в издании администрации «Екатеринбургский вестник».
Минимальный оклад для учебно-вспомогательного персонала — вожатых и младших воспитателей — составил от 4 до 5,5 тысячи рублей. Для педагогических работников, в том числе преподавателей, планка поставлена выше — в среднем от 7 до 8 тысяч. Положение также устанавливает оклад медицинского персонала: около 7 тысяч для медсестер, а максимальный показатель у врачей-специалистов — 10659 рублей.
Работников печатных СМИ по окладу практически уравняли с представителями рабочих профессий второго уровня. Так, минимальный оклад корреспондента — 3764 рубля, а у дворника и мойщика посуды — 3338 рублей.
«Размеры заработной платы работников учреждения устанавливаются трудовыми договорами в соответствии с локальными актами учреждения», — говорится в положении. Отмечается, что именно на основании него разрабатывается система оплаты труда сотрудников образовательных организаций. Помимо оклада работники могут получать также дополнительные выплаты — в том числе, компенсационные и стимулирующие. В самих учреждениях могут устанавливаться более высокие оклады, нежели указанные в положении.