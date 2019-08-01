Житель Подмосковья может стать инвалидом после посещения ресторана

Посетитель ресторана в Подмосковье попал в больницу. Мужчине нанесли увечья охранники из-за конфликта, который возник между другими клиентами.
«Охранник ударил мне коленом в опорную левую ногу, после чего я почувствовал резкую боль в суставе и упал на пол», — приводит слова пострадавшего москвича портал «Подмосковье сегодня». Врачи диагностировали мужчине «закрытый осколочный внутренний импрессионный перелом мышечной левой большеберцовой кости со смещением отломков».
Специалисты не дают позитивного прогноза пострадавшему. «Сейчас стоит вопрос о присвоении мне инвалидности», — заявил москвич. Решение врачи примут после повторной операции.
Мужчина занимается юридической практикой, но на время восстановления приостановил работу. Москвич намерен добиться того, чтобы дебоширы или администрация ресторана понесли наказание, так как никто из них не пытался связаться с пострадавшим и уладить вопрос.
В заведении же журналистам рассказали, что охраны у них вовсе нет, а мужчина сам упал на пол, чем и нанес себе увечья. С пострадавшим планируют связаться юристы ресторана, также руководство намерено подать встречное заявление в полицию, считая, что посетитель «порочит честь и достоинство заведения». Правоохранительные органы ведут проверку по факту данной скандальной ситуации.