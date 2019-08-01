Уральского мэра обвинили в вымогательстве из-за имущества «Юнармии»

Военные были готовы отдать «Юнармии» более десяти единиц техники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший глава ДОСААФ Тавды (Свердловская область) Александр Новоселов обвинил мэра города Виктора Лачимова в вымогательстве трех миллионов рублей. Новоселов написал соответствующее заявление в «Фонд содействия президенту в борьбе с коррупцией».

По словам Новоселова, Минобороны пообещало безвозмездно предоставить списанную технику и прочее военное имущество для местного отделения «Юнармии». «Согласовали большой список, там и БТРы, и грузовики, все вплоть до фляжек, котелков и ложек. Однако мы должны были за свой счет привезти технику и демилитаризировать. Сначала мэр был „за“. Потом я пошел к Лачимову согласовывать порядок получения. Тут он сказал, что техники и имущества много, и спросил, что он с этого будет иметь. Потом написал на бумажке цифру три и шесть нулей, показал ее мне и убрал в карман», — написал в своем заявлении Новоселов. Вскоре после произошедшего он ушел из ДОСААФ.

Виктор Лачимов отрицает обвинение в вымогательстве. «Я, конечно, не поддержал его, так как задался вопросом, для чего все это. Что мы будем делать с десятком грузовиков, бронетранспортеров, понтонным мостом и многим другим? Чтобы их привезти, нужны спецразрешения, во сколько бы нам все это обошлось? У нас в бюджете есть графа „патриотическое воспитание молодежи“, но там лишь несколько десятков тысяч», — заявил «URA.RU» Виктор Лачимов.

В «Фонде содействия президенту в борьбе с коррупцией» заявили «URA.RU», что передадут это заявление в правоохранительные органы.