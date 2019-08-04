03 августа 2019

Составлен топ-5 самых дешевых иномарок в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Самая низкая цена — у седана Datsun on-DOФото: wikipedia.org

Самыми дешевыми иномарками на начало августа стали японский седан Datsun on-DO, хэтчбек mi-DO и автомобили от Renault. Рейтинг составил портал Daily-Motor.

«Лидером в рейтинге, как и в июле, остался японский бюджетный седан Datsun on-DO», — сообщает издание. За базовую комплектацию Access на российском рынке просят от 485 тысяч рублей. Второе место занял хэтчбек Datsun mi-DO, стоимость которого начинается от 550 тысяч рублей.

Третью и четвертую строчку рейтинга заняли автомобили Renault: седан Logan и хэтчбек Sandero. Каждую из машин можно приобрести за 569 тысяч рублей и выше. Замыкает список городской хэтчбек Kia Picanto. Его цена составляет 674 тысячи рублей, хотя в июле он стоил на 45 тысяч рублей дешевле.

Ранее эксперты назвали самые популярные у россиян автомобили иностранного производства, напоминает агентство Nation News. Выяснилось, что жители РФ в большинстве случаев отдают предпочтение японским маркам — 92% всех зарегистрированных в стране машин произведены концерном Toyota.

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