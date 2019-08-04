Составлен топ-5 самых дешевых иномарок в России

Самыми дешевыми иномарками на начало августа стали японский седан Datsun on-DO, хэтчбек mi-DO и автомобили от Renault. Рейтинг составил портал Daily-Motor.
«Лидером в рейтинге, как и в июле, остался японский бюджетный седан Datsun on-DO», — сообщает издание. За базовую комплектацию Access на российском рынке просят от 485 тысяч рублей. Второе место занял хэтчбек Datsun mi-DO, стоимость которого начинается от 550 тысяч рублей.
Третью и четвертую строчку рейтинга заняли автомобили Renault: седан Logan и хэтчбек Sandero. Каждую из машин можно приобрести за 569 тысяч рублей и выше. Замыкает список городской хэтчбек Kia Picanto. Его цена составляет 674 тысячи рублей, хотя в июле он стоил на 45 тысяч рублей дешевле.
Ранее эксперты назвали самые популярные у россиян автомобили иностранного производства, напоминает агентство Nation News. Выяснилось, что жители РФ в большинстве случаев отдают предпочтение японским маркам — 92% всех зарегистрированных в стране машин произведены концерном Toyota.