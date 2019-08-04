03 августа 2019
02 августа 2019

В центре Екатеринбурга загорелся дом. ВИДЕО

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Горит дом рядом с «Высоцким»Фото: скрин из «Е1»

Загорелся дом рядом с небоскрёбом «Высоцкий» в Екатеринбурге. О происшествии сообщают очевидицы.

«В доме на Малышева, 84 загорелась квартира на восьмом этаже», — говорится на городском портале Е1.

Дым из загоревшейся квартиры затянул район от «Высоцкого» до кинотеатра «Дом кино». По словам очевидцев, из-за задымления трудно дышать. Пожарные уже добрались до источника возгорания и тушат пожар. Ближайшая к горящему дому сторона улицы Мамина-Сибиряка перекрыта. По словам очевидцев, там стоит много полицейских и пожарных. В МЧС пока не комментируют происшествие.

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