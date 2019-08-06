Власти нашли миллиарды рублей для свердловских заводов

Евгений Куйвашев рассмотрел вопрос о финансировании промышленной госпрограммы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Финансирование госпрограммы развития промышленности и науки в Свердловской области увеличили до 3,099 млрд рублей. Такое решение было принято на заседании областного правительства, сообщили в департаменте информполитики губернатора региона.

«Мы делаем еще один шаг по созданию условий для поступательного развития промышленного комплекса, ускоренного внедрения передовых научных разработок в производство и выпуск инновационной продукции», — сказал на заседании губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Финансирование промышленности и науки увеличивается за счет федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Госпрограмму также дополнили целевыми показателями, связанными с региональным проектом по повышению производительности труда. Соответствующий нацпроект, который реализуется по всей стране до 2024 года, нацелен на увеличение этого показателя на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5% за пять ближайших лет. Еще одно направление — это поддержка занятости людей за счет обучения работников предприятий. В Свердловской области к 2024 году на более эффективную систему работы должны перейти более 300 производителей.