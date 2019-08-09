08 августа 2019
07 августа 2019

У скандального пермского священника новый приход. Он стал ближе к культуре

© Служба новостей «URA.RU»
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Старые здания Перми., церковь, город пермь
Храм войдет в культурный кластер завода ШпагинаФото: Алексей Гущин © URA.RU

Секретарь Пермской епархии Андрей Литовка, оскорбивший сторонников оппозиционера Алексея Навального, стал настоятелем Петропавловского собора в Перми. В беседе с корреспондентом «URA.RU» он пояснил, что культовое сооружение станет частью культурного кластера.

«Собор войдет в культурный кластер, где был завод Шпагина. Митрополит поручил его оперативно восстановить к юбилею Перми (2023 год). Я благодарен, что мне оказано такое доверие, и буду стараться оправдать его», — сказал Литовка. По его словам, благодаря появлению храма в культурном кластере, горожане смогут приобщиться не только к культуре, но и к религии. «Все религиозные объекты еще и культурные. Посетил музей, зашел в храм, помолился — мы это только приветствуем».

Литовка назвал свое назначение «плановой ротацией» и добавил, что, несмотря на новое место работы, останется в должности секретаря Пермской епархии.

«URA.RU» писало, что скандальный пермский священнослужитель обратился в полицию из-за рекламы шаурмы, на которой была изображена обнаженная модель в образе мученицы. Он также оскорбил сторонников Алексея Навального. Ранее краевые власти назвали стоимость реконструкции объектов, которые находятся в культурном кластере на месте бывшего завода.

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© Служба новостей «URA.RU»
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