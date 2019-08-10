Руководство «Роснефти» вознаградило себя на 2,36 млрд рублей

Члены правления «Роснефти» получили 2,36 миллиарда рублей вознаграждения за первые полгода 2019 года, что на 12% больше, чем в прошлом году. В компании уточнили, за что руководители получили миллиардное вознаграждение.
На зарплату 11 топ-менеджеров, включая Игоря Сечина, ушло 205,5 миллионов рублей, премии составили 1,447 миллиарда рублей. Также члены правления «Роснефти» выписали себе вознаграждение за участие в работе органа управления — 57,8 миллиона рублей, командировочные и иные выплаты составили 449 миллионов рублей.
«Выплаты премий членам правления компании связаны с выполнением ключевых показателей деятельности», — пояснил ТАСС представитель компании. В «Роснефти» отметили, что руководители в 2018 году добились рекордной чистой прибыли в размере 649 миллиардов рублей. Также капитализация госкомпании выросла более чем на 40%.
Как писало ранее «URA.RU», «Роснефть» потратила более 1 миллиона евро на дизайнерскую одежду для главы компании Игоря Сечина. Нефтяники заказали персональный пошив одежды у итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли. Также компания Сечина привлекла внимание генпрокуратуры из-за самолетов, на которых руководство, по неподтвержденной информации, летало на курорты.