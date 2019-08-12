Китайский автоконцерн сбежал из России

Changan отказался от производства автомобилей в РФ Фото: официальный сайт компании

В Липецкой области прекращено производство автомобилей Changan. Решением для побега китайского производителя могло стать то, что российские владельцы завода вступили в конфликт с другой китайской компанией — Great Wall.

Китайская Great Wall считает, что российские топ-менеджеры присвоили 50 млн долларов за поставленную в 2014 году продукцию. При этом, китайская компания в суде потерпела неудачу, пишут «Известия».

Впрочем, эксперты говорят о том, что у Changan есть все шансы вернуться. Автоконцерн у себя на родине занимает третье место по величине, а между тем российский авторынок еще только входит в активную стадию.