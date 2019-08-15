Повреждение газопровода на Урале оставило без газа почти 20 тысяч человек

Газоснабжение отключено из-за аварии на линии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Полевской Свердловской области 14 августа произошло повреждение газопровода. Из-за аварии 19 тысяч человек остались без газоснабжения, сообщили в региональном управлении МЧС.

Повреждение, по данным ведомства, произошло на газопроводе высокого давления диаметром 57 миллиметров по улице Красноармейская. Сообщение в экстренные службы об этом поступило в 16:40 по местному времени.

«Угрозы для населения и окружающей среды нет. В результате без газоснабжения остались 116 многоквартирных жилых домов и 2626 частных жилых домов с населением 19 тысяч человек», — уточнили в МЧС. Социально значимые объекты не попали в зону отключения. Газоснабжение планируют восстановить 15 августа.