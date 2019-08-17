Жителей Испании возмутили собственные ВВС, которые приблизились к самолету Шойгу

Испанцы раскритиковали вооруженные воздушные силы (ВВС) страны, которые в составе НАТО пошли на сближение с самолетом министра обороны РФ Сергеем Шойгу. В соцсетях посчитали, что американцы намеренно делают из них врагов России.
14 августа над Балтикой самолет F-18 опасно сблизился с воздушным судном главы Минобороны РФ. Тогда его оттеснили российскими истребителями Су-27. Как позже выяснилось, за штурвалом натовского военного судна находились испанские летчики. Данный факт и возмутил жителей Испании, пишет газета «Известия».
«Западные границы этой империи не являются областью, которая затрагивает наши стратегические интересы. Россия — не наш конкурент», — написал в соцсетях пользователь Iturbide. «Мы там оказались только для того, чтобы служить интересам американской империи, а не Испании», — заявил Estado_De_Derecho.«Дело в том, что испанцам в Прибалтике ничего не надо. Что мы там потеряли? Россия — нам не враг и не друг», — добавляет Framontano.